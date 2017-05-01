ХК «Сочи» расторг контракт с Мерескиным и продлил соглашение с Кузнецовым

Нападающий Александр Мерескин и хоккейный клуб «Сочи» расторгли контракт по соглашению сторон, а защитник Александр Кузнецов продлил двустороннее соглашение на два года. Об этом сообщается на официальном сайте «леопардов».

В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист провёл 35 встреч в регулярном чемпионате, в которых четырежды поражал ворота соперника, заработал показатель полезности «-7» и 16 штрафных минут. Всего в КХЛ на его счету 73 (36+37) результативных балла в 261 матче.

Кузнецов отыграл за «Сочи» уже два сезона. В минувшем чемпионате он открыл счёт своим голам в лиге, набрав 8 (3+5) очков за 49 игр.