КХЛ подтвердила переход защитника Дениса Денисова из ЦСКА в «Магнитку»

Защитник Денис Денисов, ранее выступавший за ЦСКА, подписал двухлетний контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальном сайте КХЛ. Ранее о скором переходе сообщал «Чемпионат».

В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл за «армейцев» 50 матчей в регулярном чемпиоанте Континентальной хоккейной лиги, набрав 25 (7+18) очков. В девяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина игрок обороны результативными действиями не отметился. Московская команда вылетела из плей-офф Континентальной хоккейной лиги на стадии полуфинала Западной конференции.

Капитан ЦСКА Денис Денисов перейдёт в магнитогорский «Металлург»