Йео: перед серией я беспокоился, что мы не ненавидим «Нэшвилл». Это в прошлом

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео поделился ожиданиями от четвёртого матча полуфинала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (1-2 в серии).

«У нас нет причин не верить, что мы пройдём дальше. Мы знали с самого начала, что „Нэшвилл“ хорошая команда, видели, что они сделали в первом раунде, так что вряд ли кто-то думал, что мы пройдёмся по сопернику, не столкнувшись с трудностями. Хорошие команды правильно реагируют на трудности, я ожидаю этого от своих ребят.

Надо играть более настойчиво, диктовать сопернику свою игру. Мы хорошо начали матч, но пропустили гол, после чего «Нэшвилл» начал давить, и мы отсупили. Надо быть готовыми к этому в следующем матче, мы знаем, что они будут давить. Завтра они дадут нам по носу в какой-то момент, надо быть готовыми дать сдачи. Перрон несколько раз пытался завязать потасовку? Для меня это хороший знак. Перед началом серии я беспокоился, что мы не ненавидим эту команду по-настоящему. Сейчас это в прошлом", — сказал Йео в эфире клубного телевидения.