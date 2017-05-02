«Аризона» заключила контракт новичка с защитником Дайнином

«Аризона Койотс» заключил контракт новичка с защитником Кэмом Дайнином, сообщается на официальном сайте клуба.

В этом сезоне 18-летний хоккеист выступал в OHL за «Норс Бэй» и принял участие в 29 матчах, отметившись 14 (6+8) результативными баллами. Всего в лиге Онтарио он сыграл 97 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал 46 голевых передач. В сезоне-2015/16 он стал вторым бомбардиром лиги среди защитников и занял второе место в голосовании за лучшего новичка сезона. Дайнин был выбрал «Аризоной» в 2016 году под общим 68-м номером.