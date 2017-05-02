«Коламбус» видит в Гаврикове готового защитника основного состава

«Коламбус Блю Джекетс», который сделал контрактное предложение защитнику «Локомотива» Владиславу Гаврикову, заверил россиянина и его агента Дэна Милстейна, что рассматривает его как готового игрока основного состава. Об этом сообщает журналист Columbus Dispatch Аарон Порцлайн.

По информации журналиста, Милстейн встретится с Гавриковым на чемпионате мира, чтобы обсудить варианты продолжения карьеры.

21-летний защитник в прошедшем сезоне сыграл 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности "+8". В 15 играх плей-офф он отметился 5 (1+4) результативными баллами при показателе полезности "+5". 30 апреля он стал ограниченно свободным агентом в КХЛ.