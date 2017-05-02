Бобровский вошёл в тройку финалистов голосования на приз MVP сезона

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вошёл в число трёх финалистов «Харт Трофи» — награды, которая ежегодно вручается в НХЛ самому ценному игроку своей команды, сообщается на официальном сайте Лиги.

Помимо Бобровского, на награду претендуют нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Обладатель награды будет объявлен 21 июня на церемонии вручения индивидуальных наград НХЛ в Лас-Вегасе.

Отметим, что Бобровский стал первым игроком в истории «Коламбуса», вошедшим в число финалистов «Харт Трофи».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Бобровский провёл 80 матчей и пропустил 127 шайб. Также на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб в плей-офф.