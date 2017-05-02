Сидни Кросби получил травму в третьем матче серии с «Вашингтоном»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби получил травму в самом начале третьего матча серии с «Вашингтон Кэпиталз». Борясь за шайбу на пятачке у ворот соперника, Кросби получил два удара в голову от защитника «столичных» Мэтта Нисканена, после чего долго не мог подняться со льда. При помощи доктора команды Кросби ушёл в раздевалку, но на лёд больше не вернулся, отыграв в матче лишь 43 секунды.

«Что случилось, то случилось. Он ударил его в голову. Надеюсь, что Сид сможет вернуться в строй», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан в экспресс-интервью по ходу матча.

Напомним, что в карьере Кросби уже было несколько сотрясений мозга. Капитан «Питтсбурга» стал лучшим снайпером регулярного чемпионата-2016/17 и идёт на втором месте по набранным очкам в текущем плей-офф (11), уступая лишь Евгению Малкину (13).

«Пингвинз» ведут в серии со счётом 2-0. Третий матч продолжается, идёт второй период.

Видео с травмой Кросби вы можете посмотреть на канале Sportsnet на Youtube.