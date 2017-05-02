Сёмин, Сантала, Береглазов и Антипин покинули «Металлург»

Нападающие Александр Сёмин и Томми Сантала, а также защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин покинули магнитогорский «Металлург», сообщает официальный «инстаграм» клуба.
«Администрацией хоккейного клуба принято решение не продлевать соглашения с Александром Сёминым и Томми Санталой. «Металлург» благодарит хоккеистов за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
Алексей Береглазов и Виктор Антипин отправляются играть в Национальную хоккейную лигу, но права на защитников остаются за магнитогорским «Металлургом». Искренне желаем удачи воспитанникам «Магнитки»!" — написано в «инстаграме» клуба.
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