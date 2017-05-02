Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» сделал голевую передачу и забросил шайбу. Действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 2-1.

Российский хоккеист набрал своё 15-е (4+11) очко в рамках текущего розыгрыша Кубка Стэнли и продолжает возглавлять гонку бомбардиров. Стоит добавить, что Малкин набрал 2 (1+1) очка и во втором матче серии с «Вашингтоном».