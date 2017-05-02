Пашков: может, под Захаркина Воробьёв и Капризов остались бы в «Салавате»

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итоги первого дня работы трансферного рынка КХЛ.

«Кто больше всех удивил? ЦСКА и Уфа. Уфа шокировала одновременной потерей двух молодых звёзд, вокруг которых можно было строить будущее команды. Команда, которая представляет большой регион и производит перезагрузку, не имеет права так относиться к своему будущему. Клуб с амбициями «Салавата» может удержать практически любого игрока. При большом желании. Думаю, в Уфе ещё сработал и фактор тренера. Кто бы как бы ни относился к Захаркину, но он — тренер и, если хотите, педагог. Уверен, что в истории с Воробьёвым и Капризовым этот тренерский момент тоже сработал. Может быть, под Захаркина они бы остались.

ЦСКА меня поражает тем, что скупает за огромные деньги половину молодых талантов лиги, но пока совершенно не понятно под кого… Молодые и талантливые хоккеисты взяли эти очень большие деньги, которые в профессиональном плане, в плане роста их могут только испортить. Боюсь, они сделали ошибку — нужно уходить к тренеру, а не в команду!

Обмен Бурдасова? ЦСКА получил одного интересного форварда, Омск — двух, хотя Кугрышев при Квартальнове в Москве откровенно сник. Его возможности Скабелке известны по работе в «Сибири», и думаю, вернуться в элиту для игровика Кугрышева — дело чести. Что касается Бурдасова, то это талантливый, жёсткий снайпер. Но меня удивляет, что клубы за него не очень-то держатся. «Авангард» не проиграл. Как, кстати, и в случае с продажей прав на силовика Калинина, которого СКА оценил уж очень высоко. Но меня радует, что Питер оперативно вернул его из АХЛ в КХЛ, на фоне всех отъездов за океан наша лига всё-таки приобрела крепкого хоккеиста. Как и «Автомобилист» в случае с защитником Трямкиным.

Меня удивила пассивность «Ак Барса» и «Магнитки». Если «Металлург» уже приучил нас к точечной селекции, то Казань раньше вела себя очень активно. Не уверен, что талантливейший Ткачёв захочет в Казани с её системой игры остаться… Омск, помимо всех трансферов, сумел сохранить в своих рядах крепкого голкипера Фурха, а конкуренты топчутся на месте», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.