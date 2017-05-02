Читатели: «Питтсбург» станет обладателем кубка Стэнли

В Континентальной хоккейной лиге начал работу трансферный рынок, между тем в Национальной хоккейной лиге в разгаре плей-офф. На «Чемпионате» завершился опрос: «Кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка Стэнли?»

43% опрошенных — это подавляющее большинство — проголосовали за действующего обладателя трофея «Питтсбург Пингвинз». На втором месте «Вашингтон Кэпиталз» с 32% голосов. «Сент-Луис» набрал 8% голосов, это третье место. На четвёртом месте «Нэшвилл Предаторз» с 5% голосов. «Эдмонтон Ойлерз» набрал 4% голосов и оказался на пятом месте. Столько же набрал «Нью-Йорк Рейнджерс». Предпоследнее место занял «Анахайм Дакс» с 3% голосов. Последней стал «Оттава Сенаторз» с 1% голосов.