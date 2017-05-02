На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «Какая сделка стала главной в первый день открытия трансферного окна?»

Варианты ответа предложены следующие:

— Капризов из «Салавата Юлаева» в ЦСКА;

— Окулов, Шумаков, Шалунов из «Сибири» в ЦСКА;

— Права на Кучерова, Якупова из ЦСКА в СКА;

— С. Костицын, Кондратьев, Паршин, Лисутин вернулись в «Торпедо»;

— Бурдасов из «Авангарда» в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева;

— Денисов из ЦСКА в «Магнитку»;

— Миронов из московского «Динамо» в «Колорадо».

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