На «Чемпионате» взял старт новый опрос: «Какая сделка стала главной в первый день открытия трансферного окна?»
Варианты ответа предложены следующие:
— Капризов из «Салавата Юлаева» в ЦСКА;
— Окулов, Шумаков, Шалунов из «Сибири» в ЦСКА;
— Права на Кучерова, Якупова из ЦСКА в СКА;
— С. Костицын, Кондратьев, Паршин, Лисутин вернулись в «Торпедо»;
— Бурдасов из «Авангарда» в ЦСКА на Кугрышева и Кошелева;
— Денисов из ЦСКА в «Магнитку»;
— Миронов из московского «Динамо» в «Колорадо».
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10 лучших сделок в первый день открытия трансферного окна в КХЛ
Капризов покинул «Салават», Шумаков, Шалунов и Окулов перешли в ЦСКА, права на Якупова и Кучерова у СКА, а Миронов уедет в «Колорадо».