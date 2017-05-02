Пашков считает, что восточную гегемонию «Магнитки» могут поставить под сомнение

Олимпийский чемпион Александр Пашков порассуждал на тему расстановки сил в Восточной конференции КХЛ.

«Картина на Востоке летом-2017 начинает меняться. Омск помимо всех трансферов сумел сохранить в своих рядах крепкого голкипера Фурха, который не затерялся бы и в НХЛ, усилил тренерские ряды. А вот постоянные конкуренты «Авангарда» — Уфа, Казань, Магнитка — или несут потери, или топчутся на месте.

Меня, в частности, удивляет, что до сих пор не переподписан Зарипов — человек, которому и в 36 лет нет равных в Лиге. При этом клуб теряет лидеров обороны — Антипина и Береглазова. Если так продолжится и дальше, то восточная гегемония «Металлурга» будет поставлена под сомнение», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.