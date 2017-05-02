Гюнцель: этот матч показал характер и настрой «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии со счётом 2-1. Травму получил капитан американской команды Сидни Кросби.
«Мы бились до последнего, и этот матч показал наш характер и настрой. Мы не сдавались», — передаёт слова нападающего американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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