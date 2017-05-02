Величкин: работаем над продлением контракта с Зариповым, взаимное желание есть

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с форвардом Данисом Зариповым, а также прокомментировал уход из команды Александра Сёмина и Томми Санталы.

«Данис Зарипов отдыхает, восстанавливается, мы работаем над продлением контракта. Желание взаимное есть, торопиться нам некуда, мы друг друга знаем, просто нужно небольшую паузу дать.

У Сёмина и Санталы закончились контракты, решили не продлевать. Санталу мы брали на период восстановления Вольски от травмы. Войтек восстанавливается, есть один из вариантов вернуть его. Это один и вариантов, конечно, не стопроцентный пока. Посмотрим, как он будет выглядеть. Мы с Санталой так и договорились, что он выступает у нас до конца сезона. Что касается Александра Сёмина, но он в «Металлурге» отыграл два сезона, отработал, приняли совместное решение не продлевать контракт», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.