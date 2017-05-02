Андрей Соколов вошёл в тренерский штаб «Трактора»

В тренерском штабе «Трактора» произошли изменения. Новым тренером стал Андрей Соколов. Алексей Чикалин возвращается к работе с «Белыми Медведями».
Тренерский штаб «Трактора» теперь выглядит так:
Главный тренер – Анвар Рафаилович Гатиятулин
Ассистент главного тренера – Равиль Мидехатович Гусманов
Ассистент главного тренера – Виталий Александрович Ячменев
Ассистент главного тренера – Андрей Павлович Соколов
Тренер по вратарям – Константин Михайлович Штрахов
Тренер по ОФП – Вадим Викторович Гудзик
Видеотренер – Владимир Михайлович Гапонов.