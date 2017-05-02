«Металлург» Мг ведёт переговоры с Осалой, Крис Ли может завершить карьеру

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о расставании с защитниками Алексеем Береглазовым и Виктором Антипиным и о ходе переговоров с Оскаром Осалой и Крисом Ли, а также прокомментировал подписание контракта с защитником Денисом Денисовым.

«Мы знали, что Береглазов и Антипин хотели попробовать свои силы в НХЛ. Когда с Виктором подписывали контракт на два года, мы договорились, что если он будет востребован в НХЛ, мы не будем ему препятствовать. Это наш парень, наша звёздочка. Там уже подпирают новые Антипины и Береглазовы. Сейчас подрастают защитники 1997, 1998, 1999 годов рождения. Такая судьба, если бы не было НХЛ, они бы никуда не уехали.

Не рискованно ли было подписывать контракт с ветераном Денисовым? Давайте уберём это слово, мы подписываем игроков, а не ветеранов или молодых. Если он нам нужен на определённую позицию, значит возраст не важен. Это была многодневная работа с тренерским штабом, нам нужен был хоккеист на эту позицию, мы её закрыли. Это было не рискованно, есть защитники, с которыми не рискованно подписывать контракт. В паспорт мы смотрим в последнюю очередь.

С Оскаром Осалой переговоры о продлении контракта ведутся, интерес взаимный есть, сейчас просто обсуждаются формальности. Крис Ли взял паузу, он будет думать, либо он закончит играть в хоккей, либо он будет играть в «Металлурге», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.