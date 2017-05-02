Форвард Паре и вратарь Коварж стали игроками «Автомобилиста»

«Автомобилист» подписал однолетний контракт с канадским нападающим Франсисом Паре. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист выступал за «Трактор», «Слован» и «Медвешчак». Всего в КХЛ Паре провёл 185 матчей, набрав 88 (45+43) очков. Он является обладателем кубка Гагарина в составе «Магнитки». Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2004 года, обладатель Кубка Шпенглера — 2016, участник Матча всех звёзд КХЛ-2017. Неоднократно признавался лучшим игроком недели в АХЛ и КХЛ.

Вратарь Якуб Коварж подписал контракт с «Автомобилистом» на два года. Он вернулся в уральскую команду. За «Автомобилист» отыграл три года. В сезоне-2014/15 Якуб принял участие во всех матчах команды (60 – в регулярном чемпионате и 5 – в плей-офф), в том же году Коварж попал на Матч всёх звезд КХЛ. Всего за команду он провёл 161 игру, 16 из которых – на ноль. Прошлый сезон Коварж провёл в «Северстали», отыграл 55 матчей, отразил 1354 броска, оформил два «сухаря». Бронзовый призёр юниорского чемпионата мира — 2006, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2011, 2012).