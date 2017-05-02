Белорусы назвали состав на ЧМ-2017, 17 человек представляют минское «Динамо»

Гид по ЧМ-2017. Всё, что нужно знать о мировом форуме в Кёльне и Париже

Билеты, расписание, формула турнира, арены, проживание – что нужно знать о ЧМ-2017 и во сколько вам обойдётся поездка в Кёльн и Париж.