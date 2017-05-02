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Белорусы назвали состав на ЧМ-2017, 17 человек представляют минское «Динамо»

2 мая 2017, вторник. 12:34. Хоккей

Сборная Беларуси назвала состав на чемпионат мира, сообщает федерация хоккея. В состав команды вошли 25 хоккеистов.

Вратари: Кевин Лаланд, Михаил Карнаухов (оба – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).

Защитники: Роман Граборенко, Илья Шинкевич, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Владимир Денисов (А) (ХК «Трактор» Челябинск, КХЛ), Павел Воробей (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Олег Евенко («Кливленд Монстерз», АХЛ).

Нападающие: Сергей Дрозд, Александр Кулаков, Артём Волков, Сергей Костицын, Александр Павлович (А), Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Андрей Стась (К) (все – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Андрей Костицын (ХК «Сочи», КХЛ), Артём Демков (ХК «Шахтёр-Солигорск», Экстралига), Егор Шарангович («U20», Экстралига), Александр Когалев (ХК «Юность-Минск, Экстралига), Михаил Стефанович (ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Шарль Лингле (ХК «Айсберен» Берлин, DEL).

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Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Хоккей ЧМ-2017
Новости. Хоккей
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