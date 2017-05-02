Вратарь Фаст перешёл из ЦСКА в «Векше»

Вратарь Виктор Фаст перешёл в «Векше». Об этом сообщает официальный сайт шведской команды.

Последние два сезона голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. В сезоне-2016/17 он провёл за московскую команду 21 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, пропустив 1,69 шайбы в среднем за матч и отразив 92,9% бросков. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Фаста 2,69 пропущенных шайбы в среднем за матч и процент отражённых бросков 89,9 в четырёх играх.

Московская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии полуфинала Западной конференции.

«Мы подписали трёхлетний контракт с Фастом. Он постоянно развивается на всех уровнях», — сказал спортивный директор клуба Хенрик Эвертссон.

«Рад, что вернулся. «Векше» — отличная команда и отличная организация. Очень рад быть счастью команды», — сказал Фаст.

