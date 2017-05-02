Куниц: с «Вашингтоном» сложно справиться

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Крис Куниц прокомментировал поражение от «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (2:3 От). В настоящее время действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии розыгрыша Кубка Стэнли со счётом 2-1.

«Вашингтон» сложно переиграть. С ними сложно справиться. Мы смогли сравнять счёт, но этого оказалось недостаточно. Будем работать дальше», – передаёт слова игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.