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Сборная Латвии назвала состав на ЧМ-2017

2 мая 2017, вторник. 13:24. Хоккей

Сборная Латвии назвала состав на чемпионат мира. Об этом информирует официальный сайт федерации хоккея.

Вратари: Элвис Мерзликинс, Иванс Пунненовс, Янис Калниньш.

Защитники: Янис Якс, Кристоферс Биндулис, Артурс Кулда, Кристапс Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскарс Цибульскис, Юнис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс.

Нападающие: Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспарс Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Марис Бичевскис, микс Индрашис, Гунарс Скворцовс, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Робертс Букартс, Рихард Букартс, Френкс Разгалс, Янис Спруктс.

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Источник: Федерация хоккея Латвии Сообщить об ошибке
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Сборная Латвии — Хоккей
Новости. Хоккей
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