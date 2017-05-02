Сборная Латвии назвала состав на ЧМ-2017

Сборная Латвии назвала состав на чемпионат мира. Об этом информирует официальный сайт федерации хоккея.
Вратари: Элвис Мерзликинс, Иванс Пунненовс, Янис Калниньш.
Защитники: Янис Якс, Кристоферс Биндулис, Артурс Кулда, Кристапс Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскарс Цибульскис, Юнис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс.
Нападающие: Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспарс Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Марис Бичевскис, микс Индрашис, Гунарс Скворцовс, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Робертс Букартс, Рихард Букартс, Френкс Разгалс, Янис Спруктс.
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