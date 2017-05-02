Денисов: благодарю ЦСКА и всех тех, кто трудится в этом великом клубе

Защитник Денис Денисов, покинувший ЦСКА, обратился к болельщикам московской команды. Денисов стал игроком магнитогорского «Металлурга».

«Дорогие друзья! «Хочу поблагодарить ПХК ЦСКА и всех тех, кто трудится в этом великом Клубе. В особенности – всех тех людей, кто всей душой и горячим сердцем каждый день поддерживают свою Команду – и мысленно, и на трибунах. Земля – круглая, увидимся точно», — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА

В минувшем сезоне 35-летний защитник провёл за «армейцев» 50 матчей в регулярном чемпиоанте Континентальной хоккейной лиги, набрав 25 (7+18) очков. В девяти матчах розыгрыша Кубка Гагарина игрок обороны результативными действиями не отметился. Московская команда вылетела из плей-офф Континентальной хоккейной лиги на стадии полуфинала Западной конференции.

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