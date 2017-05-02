Кузнецов: «Вашингтон» добился победы, и неважно как

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ) в третьем матче серии розыгрыша Кубка Стэнли. Победитель регулярного чемпионата НХЛ в настоящее время уступает в серии 0-2.

«Конечно, когда такие игроки, как Кросби, покидают лёд и больше не выходят, это сказывается на игре. Матч получился очень тяжёлым, а нам нужна была победа. Неважно, как мы её добились, главное – добились», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.