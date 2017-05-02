Вайсфельд: Кубалик — эффективное использование ресурсов, он может «выстрелить»

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал решение подписать 21-летнего чешского форварда Доминика Кубалика и рассказал о состоянии здоровья Андреса Энгквиста.

«Как задрафтовали его, так и следим. Мы были постоянно на связи с его агентом. Шестой легионер? Во-первых, мы понимаем, что не факт, что Хартикайнен будет готов к началу сезона. Во-вторых, у нас сейчас нет необходимости форсировать его форму. И в-третьих, мы же не знаем, как здесь заиграет Кубалик, может, он вообще кого-нибудь съест. Это не значит, что он шестой и сидит и ждёт, пока кто-то травмируется. Тот же Коварж, который приехал в «Магнитку». От него не ждали, что он прямо так начнёт прогрессировать. В России побаиваются приглашать молодых европейцев? И правильно делают. В данном случае – просто соотношение «цена – качество». Риски минимальные. Он сам понимает ситуацию и понимает, что сейчас он работает на будущий контракт. Мы возлагаем на него большие надежды. Вестерлунду мы объяснили, что есть такой человек, задрафтованный нами, которого мы можем получить на выгодных для нас условиях. Теоретически он может «выстрелить». Финансово мы не бедный клуб, но мы не можем иметь шесть дорогостоящих легионеров. Точнее, можем, но я считаю, что это неэффективное использование ресурсов. А Кубалик — эффективное, я считаю. Мы тратим небольшие деньги – раз, мы может получить в будущем очень сильного игрока – два, и он все равно будет ограниченно свободным агентом – три.

Энгквист говорит, что он готов, но степень риска настолько высока, что мы не стали его приглашать. Если бы он был здоров, в моём понимании, это вообще один из лучших центральных в лиге. Он говорит, что восстановился, тренируется. Просто там характер травмы таков, что любое столкновение может вызвать рецидив. Скажем, при переломе руки существуют сроки, понятное лечение. А тут… Голова, позвоночник, спинной мозг… Это настолько тонко. Самое главное, что любое столкновение может вызвать рецидив. Может вызвать, а может и не вызвать, но риск очень большой», — цитирует Вайсфельда «БИЗНЕС-Online».