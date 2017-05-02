Словенцы назвали состав на ЧМ-2017, у них 4 игрока из КХЛ

Сборная Словении определилась с составом на чемпионат мира. Команде не поможет форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, которому потребовался отдых и лечение после завершения сезона в НХЛ.
Вратари: Лука Гранчар, Гашпар Крошель, Матия Пинтарич.
Защитники: Сабахудин Ковачевич, Клемен Претнар, Блаж Грегорц, Алеш Краньц, Матиц Подлипник, Юрий Репе, Митя Робар, Андрей Тавжель, Лука Видмар.
Нападающие: Жига Еглич, Ян Муршак, Роберт Саболич, Рок Тичар, Кен Ограеншек, Жига Панце, Боштьян Голичич, Анже Куралт, Давид Родман, Алеш Мушич, Ник Пем, Ян Урбас, Миха Верлич.
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