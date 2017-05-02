ХК «Сочи» расторг контракт с Мерескиным и продлил контракт с Кузнецовым

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Александром Мерескиным и продлил соглашение с защитником Сергеем Кузнецовым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Новый контракт Кузнецова рассчитан на два года.

В прошедшем сезоне Кузнецов провёл 49 матчей за южную команду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 8 (3+5) очков.

Мерескин сыграл в 35 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и забросил четыре шайбы.