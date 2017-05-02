ХК «Сочи» расторг контракт с Мерескиным и продлил контракт с Кузнецовым

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с нападающим Александром Мерескиным и продлил соглашение с защитником Сергеем Кузнецовым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Новый контракт Кузнецова рассчитан на два года.
В прошедшем сезоне Кузнецов провёл 49 матчей за южную команду в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 8 (3+5) очков.
Мерескин сыграл в 35 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и забросил четыре шайбы.
Капризов в ЦСКА, Миронов и Антипин в НХЛ. Таблица трансферов КХЛ
ЦСКА приобрёл Капризова и тройку из «Сибири», Миронов и Антипин поехали в НХЛ, а «Торпедо» вернуло бывших — в таблице переходов КХЛ.