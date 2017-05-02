Шатеннкирк: матч стал отличным испытанием для игроков «Вашингтона»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Кевин Шатеннкирк прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (3:2 ОТ). В настоящее время победитель регулярного чемпионата НХЛ уступает в серии со счётом 1-2.

«Я думаю, что сегодняшний вечер стал отличным испытанием для всех нас. В игре было много разных моментов, которые показали, из чего мы сделаны. Для меня это был переходный момент. Я чувствую себя совсем по-другому. Но я должен убедиться, что перенесу этот настрой в следующую игру», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.