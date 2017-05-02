Майоров: не факт, что Капризов, Барабанов и Красковский попадут на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о перспективах нападающих Кирилла Капризова, Александра Барабанова и Павла Красковского в сборной России.
«Я бы не торопился ставить точки над «i» и заявлять, что все эти три форварда обязательно попадут в заявку на чемпионат мира. Всё же игроков в команде сейчас с избытком, особенно нападающих. Вот Шестёркин – другое дело, он точно полетит в Кельн. Но сам факт этого пополнения говорит о том, что кого-то из состава, выступавшего на Чешских играх, Знарок брать на чемпионат мира не собирается. Очевидно, что кандидаты на отсев у него имеются», – цитирует Майорова «Советский спорт».
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