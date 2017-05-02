«Витязь» обменял Бердюкова и Бочкарёва в «Амур» на Павлова и права на Корписало

«Витязь» и «Амур» произвели два обмена, по итогам которых защитник Георгий Бердюков и нападающий Валерий Бочкарёв перешли в хабаровскую команду. Подмосковный клуб взамен получил защитника Николая Павлова, а также закреплённые права на финского вратаря Йоонаса Корписало.

Корписало выступает в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс». В прошедшем сезоне он одержал семь побед в 14 матчах, пропуская в среднем 2,88 шайб за игру и отразив 90,5 % бросков.

25-летний Бердюков в прошедшем сезоне принял участие в 18 матчах, отметившись одной передачей при показателе полезности "-10". 19-летний Бочкарёв выступал за ТХК в ВХЛ, в 18 матчах набрав 4 (3+1) очка.

18-летний Павлов провёл сезон в МХЛ за «Амурских Тигров», отметившись 17 (4+13) очками в 51 матче при показателе полезности "+10".