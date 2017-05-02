«Чикаго» подписал контракт с чешским нападающим Кемпфом

Нападающий сборной Чехии Давид Кемпф подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

22-летний Кемпф ранее выступал в чешской лиге за команду «Пираты Хомутов». В сезоне-2016/17 он провёл 52 матча в регулярном чемпионате и 15 в плей-офф, набрав в общей сложности 41 (18+23) результативный балл. Также он принял участие в девяти матчах Евротура, отметившись 2 (1+1) очками. На международном уровне также участвовал в двух молодёжных чемпионах мира (2014, 2015).