«Калгари» продлил контракт с генменеджером Треливингом

«Калгари Флэймз» продлил контракт с генеральным менеджером Брэдом Треливингом, сообщается на официальном сайте НХЛ. Новый договор рассчитан на несколько лет.

Треливинг работает в этой должности с 28 апреля 2014 года. За последние три сезона «Флэймз» одержали 125 побед и потерпели 121 поражение. Команда дважды выходила в плей-офф: в этом сезоне и в 2015 году.

«Мы стремимся сделать команду стабильной, создать преемственность, которой отличаются все успешные коллективы. Сегодня мы сделали очередной шаг в этом направлении. Команда добилась прогресса под руководством Брэда за три сезона, и мы намерены двигаться дальше», — сказал президент клуба по хоккейным операциям Брайан Бурк.

До «Флэймз» Треливинг провёл семь сезонов в «Аризона Койотс», где он был вице-президентом по хоккейным операциям и помощником генерального менеджера. Он также был генеральным менеджером клуба «Портленд» в АХЛ.