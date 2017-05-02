Юрий Петров, Черников и ещё 16 игроков продлили контракты с «Трактором»

«Трактор» заключил новые контракты с рядом игроков на различные сроки, сообщается на официальном сайте клуба. В Челябинске останутся защитники Артём Бородкин, Алексей Петров, Константин Климонтов, Данил Мамаев, Евгений Петриков, а также нападающие Юрий Петров, Александр Черников, Данил Губарев, Артём Пеньковский.

Также новые соглашения заключили вратарь Егор Назаров, защитники Игорь Исаев и нападающие Андрей Ерофеев, Александр Гомоляко, Юрий Могильников, Иван Безруков, Максим Шипин, Алексей Новичков и Юрий Шадрин, которые в прошедшем сезоне выступали в ВХЛ и МХЛ.