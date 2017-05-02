Пол Коффи: никто не замечает, что травму Кросби мог нанести Овечкин

Легендарный защитник, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Пол Коффи высказал мнение об эпизоде третьего матча полуфинала Восточной конференции между «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз», в котором нападающий Сидни Кросби получил травму после ударов Александра Овечкина и Мэтта Нисканена.

«Никто не замечает, что Сида ударили два раза. Овечкин ударил Сида клюшкой по шее и по голове, после чего он начал падать и столкнулся с Нисканеном. Вполне возможно, что именно первый удар нанёс ему травму. Никто этого не знает, и никто об этом не говорит. Это был очень грубый и сильный удар.

Я могу понять то, что сделал Нисканен. Это была реакция. Не думаю, что он специально. Сид падал на него. Более важный момент, который должна рассмотреть лига — это действия Овечкина. Я ничего не имею против Алекса, он великий игрок. Но я думаю, что НХЛ должна рассмотреть этот эпизод. Мы не знаем, нанёс ли травму именно Овечкин, и никогда не узнаем. Единственный человек, кто знает это, — сам Сид", — цитирует Коффи Sportsnet.

Видео с травмой Кросби доступно на канале Sportsnet в YouTube