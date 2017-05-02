Стал известен состав сборной России на ЧМ-2017

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды, которая примет участие в чемпионате мира 2017 года. Турнир пройдёт с 5 по 21 мая в Париже и Кёльне. В первоначальную заявку попадут 23 хоккеиста.

Вратари: Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Андрей Миронов, Иван Проворов, Владислав Гавриков, Богдан Киселевич, Михаил Науменков, Артём Зуб, Алексей Береглазов.

Нападающие: Артемий Панарин, Вадим Шипачёв, Евгений Дадонов, Никита Гусев, Владислав Наместников, Никита Кучеров, Сергей Мозякин, Владимир Ткачёв, Сергей Плотников, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Роман Любимов, Андрей Светлаков, Александр Барабанов, Кирилл Капризов.

Нападающие Антон Бурдасов, Анатолий Голышев и Павел Красковский не сыграют на турнире.

Сборная России на ЧМ-2017. Капризов — в составе, Мозякин — капитан Олег Знарок назвал фамилии игроков, которые сыграют за сборную России на чемпионате мира — 2017.