Панарин: увы, ЧМ-2016 не смогли выиграть. Или давление было, или руки корявые

Нападающий сборной России Артемий Панарин отметил, что на предстоящем чемпионате мира хоккеистам должно быть легче, чем в прошлом году, когда российская команда играла перед своими болельщиками.

«Я надеюсь, что нынче будет полегче. Но не скажу, что было так уж тяжело год назад. Конечно, мы хотели подарить болельщикам первое место, порадовать их домашним успехом. Уж и не знаю, давление тогда сказалось, или наши руки корявые. Что теперь давление винить, проиграли – сами виноваты», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.