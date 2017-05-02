Мозякин — капитан сборной России на ЧМ, Шипачёв и Белов — ассистенты

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок сообщил, что капитаном команды на чемпионате мира 2017 года станет нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин. Игроки СКА Антон Белов и Вадим Шипачёв будут ассистентами капитана.

«23 человека попадут в начальную заявку. Капитаном будет Сергей Мозякин, ассистенты — Шипачёв и Белов», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В состав сборной, которая отправится в Кёльн, вошли 16 нападающих, девять защитников и три вратаря.