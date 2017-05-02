Р. Давыдов: первым номером на чемпионате мира будет Андрей Василевский

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов сообщил, что основным вратарём команды на чемпионате мира по хоккею 2017 года станет Андрей Василевский.

«Первым номером на чемпионате мира будет Андрей Василевский», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Также в состав сборной попали голкипер петербургского СКА Игорь Шестёркин и вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин.

Мировое первенство пройдёт с 5 по 21 мая в Париже и Кёльне, групповые матчи сборная России проведёт в немецком городе.