Знарок: не хочу обсуждать отказ Радулова, все ребята в сборной — бойцы

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал отказ нападающего «Монреаль Канадиенс» Александра Радулова от участия в чемпионате мира по хоккею, а также отметил боевой настрой попавших в состав игроков.

«Отсутствие Радулова? Александра мы пригласили на чемпионат, он не приехал. Мы собрались по другому поводу, лишние вопросы не планируем обсуждать. Здесь все ребята — бойцы, они будут грызть лёд. Они будут биться за медали. Таких вопросов больше не задавайте.

Здесь вся команда, пока не знаю, под кого оставляем место. Трудности в подготовке? Это будет видно по окончании турнира. Мы русские люди, готовы к любой ситуации. Много чего беспокоит, но я не хочу это обсуждать", — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.