Наместников: рад поездке на ЧМ, первые 5 дней из-за акклиматизации было тяжело

Нападающий сборной России Владислав Наместников рассказал о подготовке к чемпионату мира по хоккею 2017 года. Мировое первенство пройдёт в Кёльне и Париже с 5 по 21 мая.

«Очень рад оказаться в итоговом списке, думаю, любой хоккеист был бы счастлив выступать за сборную своей страны. Первые пять дней из-за акклиматизации было тяжело, сейчас уже всё нормально.

Не хочу обсуждать интервью Никиты Кучерова, все вопросы к нему. Хотел бы сыграть с Кучеровым в одном звене на чемпионате мира? Это как тренер решит. В «Тампе» мы иногда вместе играем, а иногда нет. Никто не думает, что тренер «Тампы» Джон Купер сейчас тренирует сборную Канады. Если мы пересечёмся с канадцами, то настрой будет таким же. Выигрывать нужно обязательно.

У шведов хорошая защита, да и атака, много ребят из НХЛ приехало, так что будет интересно. С Вячеславом Козловым мы на связи, переписываемся. Никита Нестеров в этом сезоне был обменян в «Монреаль». Конечно, когда обменивают друзей, это грустно, но надо понимать, что это бизнес, так бывает. В сборной с Ромой Любимовым, Ваней Проворовым хорошо общаюсь, и с Никитой Гусевым дружим», — передаёт слова Наместникова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.