Р. Ротенберг: к нам не было вопросов по допингу, сборная готова к проверке

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал внимание антидопинговых служб к хоккеистам сборной России во время проведения чемпионата мира 2017 года.

«Проведена огромная работа, все готовы, цель понятна, стремимся выигрывать в каждой игре. Внимание антидопинговых служб и ИИХФ? Хотел бы подчеркнуть, что к нам вообще не было вопросов по допингу. Мы будем придерживаться этого же принципа. Ведётся работа с точки зрения чистого спорта, никаких прецедентов нет. К нам приезжают допинг-офицеры, в этом нет ничего особенного. Наших игроков постоянно проверяют, у нас есть медицинский штаб. Мы готовы к проверке», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.