Никита Зайцев продлил контракт с «Торонто» на семь лет с зарплатой $ 4,5 млн

«Торонто Мэйпл Лифс» объявил о продлении контракта с защитником Никитой Зайцевым до конца сезона-2023/24. Срок нового соглашения с российским хоккеистом составит семь лет с ежегодной зарплатой в $ 4,5 млн. 1 июля он мог стать ограниченно свободным агентом.

25-летний Зайцев провёл свой дебютный сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он сыграл все 82 матча, в которых набрал 36 (4+32) очка при показателе полезности "-22". В четырёх играх плей-офф он не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности "-4".