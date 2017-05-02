Кучеров: лично мне больше нравится играть на маленьких площадках

Нападающий сборной России Никита Кучеров поделился впечатления от подготовки к чемпионату мира в составе национальной команды.

«На Чешских играх мы вкатывались, мне было тяжеловато, особенно два первых матча. Площадка большая, тут всё другое, вся система, сама игра другая. Так что привыкнуть непросто. С финнами два периода играли нормально, а в третьем было поменьше моментов. Но мы налаживаем взаимопонимание. Мне комфортнее играть на маленьких площадках. Я считаю, на маленьком льду игра интереснее, мы ведь играем для болельщиков. Больше силовых приёмов, больше бросков. Принимать решение надо быстрее, а на больших площадках есть время подумать, выбрать», — передаёт слова Кучерова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.