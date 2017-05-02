ИИХФ рассматривает вопрос о выходном дне между полуфиналами и финалом ЧМ

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что ИИХФ рассматривает возможность ввести выходной день между полуфинальными матчами и финалом чемпионата мира. По действующему регламенту финал мирового первенства и матч за третье место проводятся на следующий день после полуфиналов.

«Мы обращались с этим вопросом к Рене Фазелю. В ИИХФ рассматривают вариант, чтобы на чемпионате мира был выходной день между полуфиналом и финалом», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.