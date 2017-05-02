Защитник «Миннесоты» Сканделла перенёс операцию на бедре

Защитник «Миннесота Уайлд» Марко Сканделла успешно перенёс артроскопическую операцию на бедре и должен полностью восстановиться к началу следующего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне 27-летний защитник сыграл 71 матч в регулярном чемпионате, набрав 13 (4+9) очков при показателе полезности "-2". В пяти матчах плей-офф он не отметился результативными действиями и заработал показатель полезности "-1".

«Миннесота» в первом раунде плей-офф проиграла «Сент-Луис Блюз» в пяти матчах.