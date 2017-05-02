Йео: «Сент-Луис» может произвести изменения в тактике и составе

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео сообщил, что в четвёртом матче полуфинала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» могут произойти изменения в составе команды и тактике игры. «Музыканты» уступают в серии со счётом 1-2. В игре могут принять участие Зак Сэнфорд и Магнус Пяаярви, однако неизвестно, кого они заменят.

«Мы по-прежнему уверены в себе и не паникуем. Наша игра не изменится. Возможно, мы немного поменяем тактику, произведём некоторые изменения в составе, но суть того, чего мы пытаемся добиться как команда и какой хоккей мы хотим показывать, останутся прежними. Мы ищем, кто может помочь нам вернуть эту игру», — приводятся слова Йео на официальном сайте клуба.