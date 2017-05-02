Брассар: «Оттава» не даёт пространства сопернику, «Рейнджерс» это раздражает

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Дерек Брассар рассказал об особенностях игры своей команды в обороне и отметил, что это раздражает игроков «Нью-Йорк Рейнджерс». «Оттава» ведёт в полуфинале Восточной конференции со счётом 2-0.

«Иногда после матчей мы смеёмся и говорим: „Ребята, сегодня мы построили стену, через неё никто не смог пройти“. Это требует большой концентрации. Нам надо не терять позиций. В средней зоне мы играем по схеме 1-3-1, стараемся задушить атаку соперника и создавать локальное численное преимущество. Там, где у соперника один игрок, нас должно быть двое. Мы всегда играем агрессивно, такие команды, как „Рейнджерс“, это может выводить из себя. Так мы перехватываем шайбы.

В своей зоне мы действуем более пассивно, позволяем сопернику кататься. Наша задача — защищать пятачок, блокировать броски. Мы стараемся оттеснять соперника к периметру и контролировать середину зоны. Атакующим игрокам нужно пространство, а мы его не даём. Можно заметить, что это раздражает. Я знаю, «Рейнджерс» не нравится, что мы делаем, потому что я знаком со многими ребятами из этой команды», — цитирует Брассара Sportsnet.