Маклеллан: в серии с «Сан-Хосе» мы показали, как можем играть после разгрома

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан сравнил поражение в третьем матче серии с «Анахайм Дакс» (3:6) с проигрышем «Сан-Хосе Шаркс» в четвёртом матче первого раунда (0:7).

«Мы сейчас точно в такой же ситуации. Хотя кажется, что она мрачнее. Я не знаю, почему так кажется. Может быть, мы так плохо играли, или вы так свои вопросы выстроили. Но на самом деле всё происходит как в серии с „Сан-Хосе“. А там мы дали ответ на вопрос, как можем играть после такого разгрома. И сейчас мы должны снова показать себя.

Это плей-офф. Тут порой случается, что соперник ножку подставит. Нам надо свести собственные ошибки к минимуму. Мы должны играть с чистого листа. Мы уже говорили об этом. Нам надо выиграть. Мы переводим ребят в разные звенья в целях мотивации. Нам нужно достучаться до трёх, может быть, четырёх игроков, и тогда у нас всё будет в порядке.

Мы поговорим с некоторыми ребятами, произведём некоторые перестановки. Нам нельзя не реагировать на результат и нельзя преувеличивать его последствия. Иначе ребята выйдут на игру закрепощёнными", — приводятся слова Маклеллана на официальном сайте НХЛ.