Гол Криса Ли помог Канаде обыграть Швейцарию, США справились с Италией

Сборная Канады одержала победу над Швейцарией в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2017 года. Встреча завершилась со счётом 4:1, голом отметился защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли, который был приглашён в тренировочный лагерь сборной Канады.

Канада — Швейцария — 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

1:0 — Ли (Маккинон), 4:16.

2:0 — Кутюрье (Симмондс), 5:42.

3:0 — Жиру, 13:06.

3:1 — Зутер (Алмонд), 18:48.

4:1 — Симмондс (Скиннер, Жиру), 36:38, бол.

Сборная США в товарищеском матче обыграла команду Италии со счётом 5:2.

Италия — США — 2:5 (0:1, 1:4, 1:0)

0:1 — Айкел (Ханифин, Гудро), 01:24, бол.

0:2 — Троуба (Дворак, Нельсон), 22:54, бол.

0:3 — Ларкин (Брикли), 28:56.

1:3 — Сканделла (Эггер, Инсам), 31:38, бол.

1:4 — Шмальц (Келлер, Троуба), 33:26.

1:5 — Бьюгстад (Мёрфи, Декайзер), 34:46.

2:5 — Морини, 44:56, бол.