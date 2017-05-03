Флёри: Кросби нельзя заменить, но Малкин возьмёт игру на себя

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флёри прокомментировал травму Сидни Кросби, который не сыграет в четвёртом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» из-за сотрясения мозга, а также отметил, что Евгений Малкин должен взять игру на себя. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров текущего плей-офф, на его счету 15 (4+11) очков.

«Нельзя заменить Кросби, но в этом сезоне мы уже демонстрировали, что когда кто-то не может играть, другие должны выходить на более важные роли. Нам повезло, что у нас такая глубина состава, думаю, у нас есть достаточно, чтобы побеждать. Будет здорово понаблюдать за Джино. Я его знаю, знаю, что он может показать, он доминирующий игрок, и я очень хочу посмотреть, как он завтра возьмёт игру на себя», — приводятся слова Флёри на официальном сайте клуба.